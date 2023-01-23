『THE NORTH FACE Supreme 枯葉ジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 19時 54分に出品され04月29日 19時 54分に終了予定です。即決価格は20,222円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE Supreme 枯葉ジャケットブランドのコラボレーション



サイズ L size

着丈 73cm

肩幅 58cm程（ラグラン）

身幅 61cm

袖丈 64cm程（ラグラン）





THE NORTH FACEとSupremeのコラボレーションによる特別なジャケットです。両ブランドのアイコニックなデザインが融合し、スタイルと機能性を兼ね備えています。



【迷彩柄のデザイン】

自然に溶け込む迷彩柄が特徴で、アウトドアアクティビティに最適です。トレッキングやキャンプなど、様々なシーンで活躍します。



【高品質な素材】

耐久性に優れたナイロン素材を使用しており、風や雨からしっかりと守ります。アクティブなライフスタイルにぴったりの一着です。



- ブランド: THE NORTH FACE / Supreme

- デザイン: 枯葉柄

- ロゴ: 刺繍ロゴ

- 素材: ナイロン

- スタイル: フード付きジャケット



ご覧いただきありがとうございます。

気に入って着用しておりましたので使用感はございます。

かっこいいです。

必要であればお洗濯させていただき発送させていただきます。



種類···ソフトシェルジャケット



性別···メンズ



特徴···保温/防寒





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#枯葉ジャケット 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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Supreme

枯葉ジャケット