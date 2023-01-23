『ブルガリ スカーフ 期間限定 BVLGARI【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 13時 55分に出品され03月30日 13時 55分に終了予定です。即決価格は8,416円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルガリのスカーフで、いただきものです。

新品で買うと30000円ほどです。



タグなしですが包みの袋、箱、ご希望であればお渡し用の袋もお付けできます。



ちなみに一度も使用したことはなく、ずっと箱の中で保存してましたのでもちろん汚れなどはなく綺麗な商品です。ほぼ新品です！



ブルガリ ローマ の印象的なロゴと

ヨーロッパを思わせる花柄の両方の絵が本当にオシャレで

髪や首、手首、バックに巻いてもとても可愛くておしゃれです。



プレゼントにもぴったりです！





お気軽にコメントください♩



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#プレゼント 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>ラッピング・包装 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブルガリ