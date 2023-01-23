『新品タグ付き！IENA イエナモッサーダブルフェイス Vネックコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 18時 15分に出品され03月26日 18時 15分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品タグ付き

イエナのモッサーダブルフェイス Vネックコート



サイズ…36

カラー…グレー



定価…63800円



裏地がない軽いコートなので、今から春先にかけて着て頂くのに丁度良いかと思います。

ウール100％の、ペラペラではないしっかりした上質な生地で暖かいです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2023AW

IENA



ニット感覚で羽織れるダブルフェイスVネックコート。

愛知県、尾州山地の上質なSuper100モッサーウールを使用したIENA別注生地でお作りしました。

軽くて適度なハリ感のある風合いが特徴で、カジュアルにお召しいただけます。

バランスのとりやすいハーフ丈でややすっきりとしたサイズ感。

丈が長すぎないので、低身長の方にもおすすめです。

デイリー使いからお仕事まで、シーンを選ばずにお召しいただけるコートです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付き！IENA

イエナモッサーダブルフェイス

Vネックコート