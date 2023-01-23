『ホルムガード フラワーベース 24センチサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 21分に出品され03月27日 08時 21分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ホルムガード

フラワーベース

ミディアムタイプクリア



入手は困難のようです。



材質

寸法

生産

ガラス

24cm：約4165xH240mm 約1200g

Made in Poland





scopeさんから購入しました

大きな枝物を飾る時だけ使用していました。

非常に安定感があり適しています。フラワーベースが増えすぎましたので出品致します。購入時の箱付きです。



Floraベースはザックリとした完成度で、ガラスの厚さはどれも違い、それにより色の濃淡も異なります。



・気泡や小さな混入物、ガラスのヨレはあります。

・縁を研磨仕上げする際に生まれる小さなチップは良品とさせて下さい。

・底面に多少傾斜があります。特に24c

mは目立ちます。

・色ガラスは濃淡、色味に差があります

こちらは注意事項となっています。



職人さんの手作りですので気泡がとか、キズが気になる方にはオススメしておりません。常習はしておりませんが使用した物ですので凝視すればキズはあります。





入手困難であること

送料が嵩みますので価格交渉はお控え下さい。

ごめんなさい 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>花瓶・フラワースタンド 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ホルムガード