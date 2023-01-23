『Johnstons of Elgin カシミア ニット セーター ネイビー 42【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 00分に出品され03月17日 02時 00分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スコットランドの老舗ニットメーカー、Johnstons of Elgin のカシミア100%のニットです。

濃いネイビーですので、ベーシックなアイテムとして、様々なスタイルでご活用いただけると思います。

着用回数もそれほど多くないため、比較的状態も良いかと思います。



★サイズ

表記：42

身丈：約68cm

身幅：約54.5cm

肩幅：約48cm

袖丈：約63cm



★Johnstons of Elgin ジョンストンズオブエルガンについて

ジョンストンズオブエルガン社は1797年にスコットランドの北東に位置するエルガンで創業しました。

200年以上にわたってジョンストン家とハリソン家のファミリーが経営に携わり、カシミヤやビキューナ、メリノウール、ラムズウール、キャメルヘアーなどの高級素材を使った生地、スカーフ、ホームファーニシングなどを作り続けています。

現在でも原毛の厳選から紡績、ウィービング（機織）、ニッティングまで手掛ける、英国でも珍しい一貫生産工場をもつメーカーです。

1980年代にはサッチャー首相の訪問を受け、2008年4月には英国皇室、チャールズ皇太子、カミラ夫人の訪問を受け、皇室の多くの方が弊社製品の愛用者でもあります。



ネック···Vネック



カラー···ブルー



袖丈···長袖



柄・デザイン···無地



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジョンストンズオブエルガン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Johnstons

of

Elgin

カシミア

ニット

セーター

ネイビー

42