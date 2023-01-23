『スナイデルコ-ト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 10時 20分に出品され03月23日 10時 20分に終了予定です。即決価格は23,460円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023秋冬 snidel （スナイデル）

ウロコカシミヤロングコート



カシミア混の定番素材を使用した、洗練ムード溢れるリバーコート。襟はスタンドとテーラード風の

2WAYデザインで、スタイリングや気分に合わせてアレンジを楽しめます。

裾に向かって緩やかに広がる女性らしいシルエットが好印象。付属のベルトでウエストを

マークすればメリハリ感が生まれ、スタイルアップ効果も期待できます。



■カラー：IVR、GBEG、BRW、DBLU

■サイズ：0(S),1(M)

■素材:羊毛90%、カシミヤ7%、ポリエステル3%

■0(S):着丈119cm、バスト99cm、袖丈55cm、肩幅44cm、ゆき丈77cm、ウエスト107cm、ヒップ117cm、裾幅74cm、スリット丈38cm、重さ1300g 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ スナイデルコ-ト