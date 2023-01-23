『ばなな様専用カナダグース ダウンジャケット CHATEAU PARKA【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 06分に出品され03月28日 18時 06分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグースダウンジャケットCHATEAUPARKAサイズS

数年前フリークスストアにて購入いたしました。

毎年ハイグレードクリーニングをしてました。

目立った傷などはありませんが、使用感はあります。



カラー...ブラック



モデル...CHATEAU PARKA



サイズ...S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ばなな様専用カナダグース

ダウンジャケット

CHATEAU

PARKA