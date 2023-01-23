『730 定価15万位 レオナール ジャケット ウール 11号位 ペイズリー柄【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 19分に出品され03月20日 12時 19分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 730 定価15万位 レオナール ジャケット ウール 11号位 ペイズリー柄



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「世界で最も美しいプリント」と称され、世界中の女性たちから世代を超えて愛され続けているレオナール。



レオナールは、ニットにプリントする独特の手法で有名となった。花柄から幾何学系、ポップアート系、サイケデリック系、東洋の和をモチーフにした柄までさまざまなプリントを打ち出している。華やかで美しいプリント柄はランバン、クリスチャン・ディオールなどの有名ブランドからも高く評価されている。



プリントにはシルクスクリーンを惜しみなく使用し、色の組み合わせなど細かい作業は、プリントはレオナールのアトリエの職人によって行なわれ、全工程で数百時間かかるものもあるという。



蘭の花がブランドのインスピレーションの原点となっており、蘭をモチーフにしたシリーズが有名。美しい花柄プリントを用いたドレスやワンピースなどのコレクションで世界的人気を誇る。

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○●○商品詳細○●○

■ブランド：LEONARDレオナール

■品名：コート ウール ジャケット レディース

■カラー：ブラック 黒 イエロー 系

■サイズ：表記 11AR（レディース11号相当だと思います。）

肩幅：約41cm

身幅：約48cm

着丈：約78cm

袖丈：約54cm

■素材：表地ウール100％

■状態：見逃しあるかもしれませんが、目立つ汚れ傷等なく良いコンディションでまだまだ沢山お使い頂けると思います。気に入って頂ける方にお安くお譲りします。※写真参照くださいませ。





※気をつけて撮影するよう心掛けていますが、

撮影時のカメラや照明、太陽光の影響などにより、

画像の色味が実物と多少違っている場合もあります。

少しでも気になる方は入札前にご連絡いただくか、入札はお控えください。

尚、こちらは１点物となります。他からの問い合わせもあり突然の売り消しの場合もあります。



○●○注意○●○

必ず自己紹介欄、必読願います。ご決済の遅延・連絡/評価のない方はご入札をご遠慮くださいませ。 落札後24時間以内のご連絡、3日以内にお支払い。



#☆nao☆SHOP 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: レオナール

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