『ヴィンテージ バーバリー 金ボタン アーカイブ トレンチコート ノバチェック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 09時 41分に出品され04月23日 09時 41分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★即購入可能です★

Vintage Burberry trench coat

ヴィンテージ バーバリー

金ボタントレンチコート



都内のヴィンテージ ショップにて

約6万円ほどで購入しました。

ショップの方のお話ですと、金ボタンに裏地がノバチェックは非常に珍しいそうです。



人と被らないバーバリーのトレンチコートをお探しの方にはおすすめです^ ^



シルエットもオーバー気味で、ゆったりとしつつもウエストのベルトでメリハリを作ることもできます。

ベルトバックルにはBurberryのロゴ入りです。



購入当初より、前見頃の下の方にうっすらと汚れはありました。

その他は目立つ汚れ等は見当たりません。



◆サイズ

総丈 94cm

身幅 59cm

肩幅 52cm

袖丈 54cm





◆カラー

ベージュ



◆素材

綿65%

ポリエステル35% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ヴィンテージ

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