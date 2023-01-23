『メンズ ダウンジャケットM美品☆【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 23時 52分に出品され03月07日 23時 52分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズ

ダウンジャケット

フォックスファイヤーのものです。

ゴアテックス仕様

品質は間違いなし！

丈夫で暖か！

シンプルでアウトドアやシティでもどちらでも

お使い頂けます♪

ファーの取り外し可能！



普段車移動が多いのでほぼ着ていません！

美品です！

オススメです(^^)



■サイズ→M

■カラー→ブラック

■着丈→72

■身幅→51

■袖丈→64

素人採寸です、若干の誤差はご了承くださいませ。



自宅保管になります、完璧をお求めの方はご遠慮ください。

また、家族に喫煙者がいます、離れた部屋で保管していますが、気になる方は購入をご遠慮ください。

上記をご理解頂ける方は是非よろしくお願いします(^-^)



即購入OK！

※値下げ不可です(T.T) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フォックスファイヤー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ メンズ



ダウンジャケットM美品☆