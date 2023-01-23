『ブルーレベル クレストブリッジ グレンチェック トレンチコート38【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 25分に出品され03月15日 08時 25分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 現在試着のみ



⭕️購入してから保管期間が長いのでご了承ください

完璧を求める神経質な方はご遠慮ください⭕️



お値下げ交渉不可



簡易包装



匿名発送



折り畳みコンパクトにして梱包します



着丈109くらい

肩幅45（採寸ずらいです）

身幅48くらい



大体の参考までのサイズです



着丈···ロング



カラー···グレー



柄・デザイン···チェック



素材···コットン45%



#三陽商会

#バーバリー

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#ブルーレーベル

#クレストブリッジ

＃コート

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ブルーレベル

クレストブリッジ

グレンチェック

トレンチコート38