『FENDI 大判スカーフ【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 10時 30分に出品され04月03日 10時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FENDI フェンディ

大判スカーフ

リバーシブル



タグ外してしまってます。

シルクと思われます。



ゆうパケットポストで発送します。



【スタイリッシュなデザイン】

このスカーフは、エレガントな緑色のストライプデザインが特徴で、どんなコーディネートにも合わせやすいアイテムです。



【高品質な素材】

シルクまたはサテンのような光沢感のある素材で、肌触りが良く、長時間の着用でも快適です。



【ロゴのディテール】

刺繍ロゴが施されており、ブランドの存在感を引き立てます。



- 色: 緑

- デザイン: ストライプ

- ロゴ: 刺繍ロゴ

- 素材: シルクまたはサテンのような光沢感

- 形状: 三角形



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ FENDI

大判スカーフ