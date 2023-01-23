『na.e / Shawl Collar Wool Coat【long丈】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 08分に出品され03月27日 08時 08分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年に購入しました。

他のコートの出番が多く着る機会が少なかったので美品です。

クリーニングに出して保管しておりました。

中古品にご理解いただける方にお譲りいたします。



[ITEM STORY]

Na.e初期から沢山のお客様にご好評いただいているwool100%生地。



ナエオリジナルの密度・繊維・加工によってカシミヤ混生地と同じぐらいのツヤとタッチ感が感じられる生地です。

表面がしっかりしていて上品な滑らかさ。

ほこりがつきにくく長く綺麗にご着用いただけます。



年々滑らかさとクオリティをアップグレードしながら,何年経ってもトレンドに左右されず綺麗に着用したい生地。

この生地のコートは多くを語るよりも,ぜひ一度手にとってご着用いただきたい商品です。



Na.eのほとんどのアウター同様,どんなシューズ,どんなボトムスに合わせるかによって,綺麗めにもカジュアルにも着こなせる,とても実用的なデザインに仕上げました。





[MD COMMENT]

ショールカラー自体が持つラグジュアリーな印象を保ちつつ,ポケットはいつもより少し大きく,バックスリットはいつもより長め,そして着丈はいつもより短めに設定しました。



ミドル丈よりは長くロング丈よりは短いこの丈感が企画チームの中でもとても新鮮で,低身長から高身長の方々までどなたでもバランス良くお召しいただける丈感です。



■カラー

Greige



■素材

Wool100%



■洗濯方法

ドライクリーニング推奨



■重量

約1250g



■裏地

なし



■サイズガイド

肩幅 58cm

袖丈 53cm

バスト62cm

着丈 115cm（long丈）



⭐︎大幅な値下げ希望にはお応えできません。お値下げ希望の方は希望金額をご提示した上で交渉をお願いします⭐︎

★ゆうゆうメルカリ便↔︎らくらくメルカリ便に変更する場合があります。不都合ある方は購入前にお知らせください★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

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レディース

ジャケット・アウター タグ na.e

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Shawl

Collar

Wool

Coat【long丈】