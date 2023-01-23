『ノースフェイス バルトロライトジャケット S コズミックブルー ダウン ヌプシ【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 14時 52分に出品され03月30日 14時 52分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2018FW ノースフェイスバルトロライトジャケット



サイズ：S



カラー：コズミックブルー



2018年に好日山荘にて購入



2~3回しか着用していません。



付属品はありません。



高い保温性を持つノースフェイスのバルトロライトジャケット。

中わたには光電子®ダウンを封入。

外側はウインドストッパー®を使い冷気をシャットアウト。

雪や小雨程度の濡れを遮る機能も併せ持ちます。

高くした襟や前ファスナーのダブルフラップ、暖かなフードなど、コールドスポットを徹底的に排除。長時間着ていてストレスにならない軽さも魅力です。

近年ではノースフェイスのダウンが高騰しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

バルトロライトジャケット

S

コズミックブルー

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