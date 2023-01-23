『ダントンウールモッサコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 02時 59分に出品され04月23日 02時 59分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジップ・ボタン...ボタン留め



フード...フードなし



色…ネイビー



サイズ…38 Sサイズ

女性ならLサイズで着れます。



肩幅 44

袖丈 61

身幅 50

着丈 69



2年ほど前にデパートで買いました。



ダントン特有の毛玉はありますが、2〜3回ほどしか着ていないので美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダントンウールモッサコート