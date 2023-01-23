『DOWN JACKET FOX HEAD PATCH【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 14分に出品され03月21日 22時 14分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019 F/W Collection "HOUSE KITSUNÉ"MAISON KITSUNEの定番シグニチャーである「FOX HEAD」パッチがついたダウンジャケット。男女問わず着用いただけるユニセックスデザイン。裾にはアジャスターコード付き。スタンドネックによるデザインが顔周りや首元を寒さからしっかりと守り、またスナップボタンとジッパーで前をしっかりと閉めることにより、外気の侵入を防ぎます。アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できる1枚です。サイズ：XXS - L (カラーによって異なります)※画像の商品はサンプルです。 実際の商品と仕様が若干異なる場合がございます。※S/M/Lサイズ表記はあくまで目安となっております。サイズ詳細より、ご確認いただきますようお願い致します。【HOUSE KITSUNÉ】2019年秋冬シーズンより新しくクリエイティブディレクターに就任したYuni Ahn(ユニ・アン)が出掛ける初のコレクションは、ブランドのルーツである音楽をテーマに、ハウスミュージックの黄金期である90年代からインスパイアされた「HOUSE KITSUNÉ」。彼女の持つ視点、経験などによってアップデートされ、本コレクションは、ストリートウェアやテーラリング、スポーツウェアなど、様々な要素が洗練され、自然にミックスされた、ジェンダーレススタイルを提案しています。ファブリックは、ナチュラルとテクニカルな素材の両方を採用し、予想外の組み合わせや、遊び心のあるディテールで、コレクションに都会的な雰囲気を与えています。カラーパレットは、グレー、ベージュ、ブルー、グリーンを基調に、差し色のパステルカラーのライラックとサンイエローで和らげられ、オレンジやピンク、ポピーレッドのエネルギーに満ちたカラーにより生き生きとした雰囲気が生み出されています。ルーズなシルエットで、エフォートレスな着こなしを楽しむ "HOUSE KITSUNÉ" は、自然なバランスでミックスされた、ブランドの伝統と新しいヴィジョンを体現するコレクションです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: メゾンキツネ

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メンズ

ジャケット・アウター タグ DOWN

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FOX

HEAD

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