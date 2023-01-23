『Canada Goose ダウンジャケット 青【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 54分に出品され03月30日 11時 54分に終了予定です。即決価格は25,398円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なダウン素材】

このジャケットは高品質なダウンを使用しており、優れた保温性を提供します。寒い季節に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された青色のデザインは、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすく、様々なシーンで活躍します。



【ブランドの信頼性】

Canada Gooseは、厳しい寒さに耐えるための高性能アウターを提供することで知られています。このジャケットはその品質を体現しています。



- 色: 青

- ブランド: Canada Goose

- 素材: ダウン

- デザイン: フルジップ

- 特徴: ロゴパッチ付き

- 裏地: グレー



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Canada

Goose

ダウンジャケット

青