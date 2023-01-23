『ブリッラペルイルグスト ビームス ブラックチェスターコート 446 アルパカ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 26分に出品され03月14日 21時 26分に終了予定です。即決価格は20,533円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

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Brilla per il gusto ブリッラペルイルグスト ビームス最高峰レーベル ブラックチェスターコート 446 アルパカ ウール 秋冬 ジャケットに



サイズ…46



素材

表地…アルパカ52％ ウール48％

裏地…キュプラ100％

袖裏…キュプラ100％



参考上代…約170,000yen



仕立て

段返し３Ｂ・総裏地仕立て・胸バルカポケット

フラップ付き両玉縁腰ポケット・釦付きセンターベント

袖ボタン４つ重ね開き見せ



詳細サイズ

肩幅…46cm 身幅…53cm ウエスト…52cm 袖丈…65cm 着丈…92cm

※詳細サイズは平置きでの素人採寸です。

多少の誤差はご容赦下さい。



様々な雑誌等で常に取り上げられているビームス最高峰レーベル

ブリッラペルイルグスト

非常に評価が高く、ファンが多いブランドです



こちらのチェスターコートはアルパカ素材の

毛足が長い生地を使った一着

非常に高級感がございます



目立つダメージ等は無く、状態は非常に良いと思います。

状態の詳細は商品画像をご確認ください



配送の方法に選択肢がございませんので

「未定」と記載しておりますが、

発送は佐川急便の元払い（送料出品者負担）でございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブリッラペルイルグスト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ブリッラペルイルグスト

ビームス

ブラックチェスターコート

446

アルパカ