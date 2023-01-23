『L34★極上カシミヤブレンド ニットセーター ブルネロクチネリ グレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 11時 06分に出品され03月15日 11時 06分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高貴な素材とルックの極上スタイルで世界を魅了し続ける至高のラグジュアリーブランド『BRUNELLO CUCINELLI』からスウェットタイプのニットウェアの出品。



クチネリらしいカラーと高品質な三者混で柔らかく仕上げられた素材感が特徴的な極上ウェア。高品質な素材を用いながら、着心地はリラックス。それを品良くまとめることにおいてクチネリの右に出る者はいません。伸縮性もありスマートな着用が可能な逸品。定番ルックの首元にあしらったトライアングルのディテールが魅力的です。ジャケットやコートなどのドレススタイルの抜け感としてはもちろん、ルームウェアやちょっとしたお出かけに力み過ぎない大人のオシャレが堪能できます。一着持っておくだけでコーデの幅が広がり、お好みに合わせて楽しめる汎用性の高い逸品。この機会にご愛用いかがでしょうか。





・素材／ウール・カシミヤ・シルク





・シーズン／秋冬





・カラー／グレー





・サイズ／46／身幅50 裄丈88 着丈63





・状態／着用に支障のあるダメージは見受けられないが、素材特有の毛羽立ちとフロントや袖に微細な汚れ（画像参照）が数ヶ所ございます。気になる方は購入をお控えいただくか、専門クリーニング等を前提にご検討ください。





・付属品／なし





※色の判断とサイズ採寸は素人によるもになります。色味や採寸値など多少の誤差はご容赦下さい。また、稀にですが説明文の仕様等や表記サイズ、実寸サイズを誤って記載している場合がございます。予め、ご了承していただき、違和感や気になる点のご質問は購入前にお願いいたします。

※リリースシーズンや参考価格等は分かる範囲での記載となります。説明文に記載が無い場合は不明といたします。

※付属品は検品しておりません。おまけ程度にお考え下さい。

※殆どの出品物は個人の自宅保管になりますので、保管による細かな埃の付着・保管皺・微細な擦れや薄汚れ・匂い移り等がある場合がございます。店頭レベルのような完璧な状態をお求めの方や、細かな事が気になる繊細な方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ブルネロクチネリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ L34★極上カシミヤブレンド

ニットセーター

ブルネロクチネリ

グレー