『ヴァイス 葬送のフリーレン RR・R・U・C・CR 各4枚セット 4コン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 11時 02分に出品され04月18日 11時 02分に終了予定です。即決価格は11,950円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴァイス

葬送のフリーレン

4コン

フリーレン

ヒンメル

ハイター

アイゼン

シュタルク

フェルン

ザイン

アウラ

ゼーリエ



RR・R・U・C・CRの各4枚セットになります。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ヴァイスシュヴァルツ 商品の状態: 未使用に近い