『希少 80s Gianni Versace ミリタリーカラー コート 46【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 06分に出品され03月15日 11時 06分に終了予定です。即決価格は20,399円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アクセスありがとうございます。



こちらもどうぞ

#DUMBO【コート】

#DUMBO【古着】

#DUMBO【ヴィンテージ】

#DUMBO【アウター】





[商品]

80年代 ヴィンテージ デザイナーズ 古着

イタリア製 ジャンニヴェルサーチ コート

レザーパイピング 太畝コーデュロイ 部分使い

肩パッド入り

EURO Vintage

ミリタリー テイストなコートで一癖あるデザインです。

なかなか出てこない珍しいデザインのアウターです。

[サイズ]

表記サイズ…

着丈90身幅73ラグランの為裄丈88㎝

多少の誤差はお許し下さい。

[カラー]

ダークグリーン系

お使いの端末などで多少の色の差はありますのでご了承下さい。

[素材]

表地 コットン100%

裏地 ウール75%アルパカ20%ナイロン5%

[状態]

中古品になりまして薄らですが胸付近に小さなシミがあります。クリーニングなどで落ちる感じです。

他ダメージはなく状態は良好です。

古着好きな方でしたら問題なくご使用頂けます。

[その他]

#古着 #中古 #ヴィンテージ #正規品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジャンニヴェルサーチェ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

80s

Gianni

Versace

ミリタリーカラー

コート

46