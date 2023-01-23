『エレクトロラックス Pure A9【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 18時 12分に出品され03月24日 18時 12分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態

美品でまだまだ長くご愛用いただけると思います！



(フィルター掃除済ですが、交換の表示のみ点灯中)

付属品

本体のみ



* 【空気の変化にスマートに対応】PureSense システムを搭載しているため、室内の空気の状態をリアルタイムで計測し、スマートモードでは自動的に空 気の変化に対応いたします。AirSurround システムでスパイラル状の空気の流れを作り出しお部屋の空気を循環させます。



* 【ペンタゴン（五角形）デザインで全方位の空気をキレイに】360°全方位から空気を吸い込み、粒径0.3µmの粒子を99.97%捕集するHEPA13フィルターを含む円筒状フィル ターを使用し、ホコリや花粉などのハウスダストやPM2.5、生活臭もキャッチします。フィルターには、スマートタグがついているため、一度使用を停止し、次のシーズンから使い始めても残りのフィルター寿命を再認識することが可能です。



* 【静かでスマート】ファン・スピードが最小では、稼動していることに気付かないほど静か。9段階の調整が可能で、最大の場合でも静かなオ フィス内程度の運転音です。



* 【外出先からお部屋の空気を操作】スマートフォンにダウンロードできる専用アプリケーションから室内の空気状態を確認できる他、オン/オフの切り替えや、マ ニュアルモード/スマートモードの切り替え、ファン・スピードの変更、フィルターの使用状況などが分かります。







【注意事項】

こちらは中古品ですので、画像で分からない程度の使用感・経年感などはご理解・ご了承ください。

細かな点が気になる方、中古品に不慣れな方は購入はご遠慮ください。







最後までご閲覧頂き、誠にありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし