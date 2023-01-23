『業務用 厨房機器☆ブランド TANICO 中華レンジ☆炒めレンジ☆都市ガス用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 18時 54分に出品され04月09日 18時 54分に終了予定です。即決価格は26,130円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 限定値下げ

その後85000円に戻します



業務用 炒めレンジです。

都市ガス用です。



引き取り用ですが 送料8600円お持ち頂ける方は 発送も可能です。



レストラン 喫茶店 ラーメン屋 うどん、そば屋さんに＾＾



愛知県豊橋市に引き取りに 来て頂ける方。

待ち合わせは ローソン豊橋前芝店です。



ガスがないので 動作確認出来ません。

ご了承頂ける方のみ お願い致します。



定価232.100円



送料をお持ち頂ける方も可能です。

その場合は 金額が変わりますのでコメント下さい。



2年前には全て正常に動いていた物で その後は室内保管です。





他 縦型ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫、調理台などあります。



全て実物写真ですので 気になる所は写真を拡大したりして ご確認をお願いします。



たのメル便 送料お持ち頂ける方は 発送も可能ですので コメントお待ちしてます＾＾



ロココ、ブランド家具、高級和家具、大理石、白家具、希少アンティークなど 別荘の家具入れ替えの為 出品してます。



キッチン

中華

炒飯

ラーメン

希少

厨房機器

設備

新規オープン

クラシック

アメリカ料理

フランス料理

日本料理

料亭

イタリア料理 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>ガステーブル・コンロ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: タニコー