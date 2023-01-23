『大きいサイズ✨ラルフローレン ダウンコート2way フード ファー付き L 白【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 15時 36分に出品され03月20日 15時 36分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ大歓迎中です♪



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◯アイテム

LAUREN Ralph Lauren

ローレンラルフローレン

ラルフローレン



ダウンジャケット ダウンコート

ロングコート Aライン

美シルエット ファー付き フード 2way

ロゴ刻印 ロゴ入り

ダウン フェザー ボア付き

大きいサイズ Lサイズ



カラー: 白 ホワイト アイボリー





Lauren Ralph Laurenの高級感溢れるロングダウンコートです✨

ウエスト部分はスナップボタンでサイズ調整可能

ファーは取り外し出来ます（フードは取り外せません。）

フード内もボアになってるので、とても暖かいです(*´꒳`*)

腕にはロゴ入りのワッペン付きで高級感溢れるデザイン！！

大きめのゆったりしたサイズ感なので、

これからの季節に大活躍間違いなしです⭐︎

ぜひよろしくお願い致します！





◯サイズ L

平置き実寸

肩幅 43

身幅 55

袖丈 63

着丈 88





◯状態

AA: それほど気になるような目立った傷や汚れは感じられない良好品

左腕に少しのスレ、袖口にわずかな汚れがあります（写真9枚目）

少しの着用感はあるものの、着用時に大きく目立つ汚れや傷なども感じられないため、まだまだ長くご着用いただけるかと思います。

気にならない方にとってはとってもお得な1着です♪(^^)





◯購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



◯配送

商品本体のみ簡易包装にて、原則1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございます。その点、ご了承ください。お急ぎの方は必ず事前にお伝えください。



◯注意事項

•採寸は自己採寸であり誤差が生じる可能性があること

•あくまで素人検品です。

古着•中古品•自宅保管であること全てご承知の上ご購入ください◎

•不明な点は質問にてコメントお願い致します。

(J.GCQQ)



#北の国からお届け本舗えりアパレル

#北の国からお届け本舗えりレディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ローレンラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 大きいサイズ✨ラルフローレン

ダウンコート2way

フード

ファー付き

L

白