『URU ロングダウン 17aw【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 14分に出品され03月19日 22時 14分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価99000円ほど。

サイズ1



176㎝63㎏にて着用です。

1、2枚目の画像のような着用感です。

1シーズン数回着用です。

カラーオレンジ

肩幅52身幅56着丈95程度。



アンユーズド

グラフペーパー

オーラリー

キャプテンサンシャイン

Jieda

Name.

ウェルダー

エトセンス

essay

ダイリク

サンシー

ディガウェル

Yoke

Marka

Kiit

リノ

キャバン

OAMC

ネオンサイン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ URU



ロングダウン 17aw