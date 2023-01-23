『英国製 グローバーオール ムーアブルック ダッフルコート キングストン L〜相当【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月16日 19時 59分に出品され05月16日 19時 59分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨Xmasセール開催中✨

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☆即購入大歓迎☆

☆コメントなし大歓迎☆



【商品】

超希少

GLOVERALL／グローバーオール

英国製 90s

最上級モデル

MOORBROOK／ムーアブルック

KINGSTON／キングストン

ダッフルコート



【カラー】

黒に近いチャコールグレー



【サイズ】

オールドのSサイズ。

現行のL~XLサイズ相当になります。



着丈：102cm

身幅：64cm

肩幅：55cm

袖丈：57.5cm



※平置き実寸

素人採寸になります。

若干の誤差はご容赦ください。



【素材】

ウール 100%



【状態】

目立った傷や汚れ等なく綺麗な状態です。

ヴィンテージ品になりますので、ヴィンテージ品なりの綺麗な状態であるということをご理解の上でご検討ください。



【その他】

発送は可能な限り小さくおりたたみ、圧縮して簡易梱包し最安値で発送いたします。

たたみじわがつく場合がございます。ご了承ください。

お使いのデバイスやモニターによって色が若干違って見える場合がございます。

また、トラブル防止のためプロフィール一読の上ご購入お願いいたします。



ご質問・ご購入お待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グローバーオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 英国製

グローバーオール

ムーアブルック

ダッフルコート

キングストン

L〜相当