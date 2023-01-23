『【美品】MARK &LONA ダウン【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 18時 12分に出品され03月24日 18時 12分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ

肩幅 41cm

身幅 50cm

着丈 62cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●状態：

2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

発送時はなるべく小さくして送ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マークアンドロナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】MARK

&LONA



ダウン