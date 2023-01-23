『【極美品】ポールスミス・ステンカラーコート・ミンク・カシミヤ混・黒・花柄・S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 38分に出品され03月24日 06時 38分に終了予定です。即決価格は22,450円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #まとめ買いで割引のんのアパレル部屋

即購入OK！

お値段の交渉大歓迎！



【極美品】

ポールスミスコレクション Paul Smith Collection

ステンカラーコート

ミンク・カシミヤ混

黒ブラック、裏地：花柄

サイズS



ポールスミスのステンカラーコートです。

ミンク、カシミヤ混の上質な生地を使用しており、大変暖かいです。

裏地は花柄になっており、ポールスミスの特徴的なデザインで

遊び心が溢れています。

さりげないオシャレを楽しみたい方にぴったりの一着です。



●サイズS

肩幅 約43cm

身幅 約50cm

袖丈 約61cm

着丈 約77cm



平置き実寸。

素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さい。

着画はお断りいたします。



●色

黒ブラック

裏地：花柄



●素材

・表地

毛ウール 84%

ミンク 8%

カシミヤ 8%

・裏地

キュプラ



●状態

極美品。ほぼ未使用です。



●配送

ビニール袋で二重に包装します。

コンパクトにたたんで発送しますので、

折りジワが発生する可能性がありますので、

あらかじめご了承下さい。

1〜2日程度で発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ポールスミスコレクション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】ポールスミス・ステンカラーコート・ミンク・カシミヤ混・黒・花柄・S