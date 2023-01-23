『未使用 フィルメランジェ EWANダッフルコート キャメル オーバーサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 13時 55分に出品され03月05日 13時 55分に終了予定です。即決価格は12,415円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーラリーのデザイナー岩井良太さんがデザインしていた頃のフィルメランジェのダッフルコートで絶妙なバランスのややゆったりしたシルエットのものになります。

前身頃と後身頃の生地が切返しになっていて遊び心があるデザインです。



ブランド:フィルメランジェ

サイズ:3

肩幅43cm身幅57cm袖丈59cm着丈94cm

✳︎測定誤差はご留意ください。

カラー:キャメル

モデル:EWAN

定価:¥90.000ほど



状態:未使用 タグはありません。



スーツ地で使用するような極細繊維のウールをしっかりと打ち込んで織り上げられたメルトン地と、オーストラリア産メリノーウールを使用し縮繊加工をして編み上げられたスムース地を合わせて作成されてます。

とにかく温かく、ダッフルにしては軽い方だと思います。ポケット中がボアで暖かいです。

菅田将暉さんがドラマで着ているグローバーオールに似ています。



COMOLI コモリ AURALEE オーラリー YAECA ヤエカ FRANK LEDER フランクリーダー ダッフル BEAMS UNITED ARROWS TOMORROWLAND JOURNAL STANDARD YAECA AURALEE comoli nanamica Bshop キャプテンサンシャイン tss エンジニアードガーメンツ レショップ Sacai グラフペーパー Graph paper ロンハーマン ordinary fits、1LDK ARTS&SCIENCE アーツアンドサイエンス KAVAL カヴァル PORTER CLASSIC ポータークラシック NEON SIGN ネオンサイン DIGAWEL ディガウェル TOOGOOD トゥーグッド R&D.M.CO オールドマンズテーラー マルジェラ HENDER SCHEME エンダースキーマ casey casey ケーシーケーシー

ブルームアンドブランチ

などが好きな方にオススメです。

素材···ウール

フード···フードあり（取外し可）

柄・デザイン···無地

季節感···秋、冬

襟···スタンドカラー

カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: フィルメランジェ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用 フィルメランジェ EWANダッフルコート キャメル オーバーサイズ