『ポールスミス RED EAR レッドイヤー レザーダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 03時 08分に出品され03月25日 03時 08分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RED EAR/レッドイヤー

メンズのレザーダウンジャケットです。



黒っぽいブラウンなので、レザーですが重たい雰囲気になりすぎず着て頂けます。



全体的にダウンにボリュームがあるので、オーバーサイズにコーディネートしても可愛いです。



牛革

ダウン70% フェザー30%



ステッチからダウンが吹き出してくることもなく、目立った傷などありませんが、素人保管になりますので、気になる方はご遠慮ください。



即購入OK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: レッドイヤー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポールスミス

RED

EAR

レッドイヤー レザーダウンジャケット