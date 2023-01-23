『タグ付極美品 デュベティカ ACE WOOL アチェ ウール ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 21時 02分に出品され03月30日 21時 02分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DUVETICA デュベティカ

ACE WOOL アチェ ウール

カシミヤ混

ロング ダウンジャケット



サイズ42ですが、デュベティカはサイズ小さめなのでLサイズ相当となります。

実寸参考になさって下さい。



○商品説明○

デュベティカのブランドアイコンともいえるフードトップまで続くダブルファスナーのフルジップデザインが印象的な定番モデル"ace_wool（アチェウール）"。表素材にカシミヤ混の上質な素材を使用し、ボディラインが最も美しく映えるステッチ幅が採用されたミドル丈のダウンジャケットです。



○サイズ○

42

Lサイズ相当



〇サイズ詳細○

肩幅40cm 身幅46cm 着丈 （襟下から） 86cm 腕幅20cm 袖丈62cm 袖口

8cm （ゴム入）

＊素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



○カラー○

グレー



○素材○

表地 ウール100%（内5%カシミヤ）

裏地 ナイロン100%

詰物 ダウン90% フェザー10%



○付属品○

タグ OFFICIAL CARD



○購入元○

AACD加盟大手リサイクルショップ鑑定済商品





金具に若干小傷、小汚れ等ございますが全体的に使用感をほとんど感じない極美品です。

個人保管品になりますので細かな点が気になる方はご遠慮下さい。





カラー···グレー

素材(表地)···ウール

素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タグ付極美品 デュベティカ ACE

WOOL

アチェ ウール ダウンジャケット