『ATON 23AW SHORT MODS COAT ショートモッズコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 14分に出品され03月20日 14時 14分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ATON エイトンJKAGSW0800 ショートモッズコートになります。

色はダークグリーン。

サイズ 02



当方170cmでゆったりオーバーサイズめに着用できます。



以下商品説明になります



アメリカ軍のM-65のフード付きモッズコートをベースに、フードをとってしまって裾を横方向にスパッと切ったようなデザインで、ブルゾンのような丈が新鮮なディテールが魅力的な本作。オーバーサイズのショートモッズコートです。



ライナーにはウール混の高い生地を使用しており、表地も防風性の高い素材ですので、真冬でも温かく着ていただけます。シワになりづらいので、持ち運びも便利で、ライナーを外すと3シーズンは活躍してくれるエイトン定番アウターです。



石川県能美市にて織り上げられたファブリックです。天然繊維のような“生きている”素材感を機能糸でクリエイトしたエイトンシグネチャーマテリアル。ナイロンとポリエステルの熱収縮率の違いを生かし、環境の変化により表情が変わっていく様を楽しむことのできる糸を高密度に織り込むことにより、独特の風合いを表現しました。ライナーはしっかりと保温性が伴うので、年間を通じて着用することができます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エイトン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ATON

23AW

SHORT

MODS

COAT

ショートモッズコート