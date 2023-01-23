『マウンテンパーカー 黒 サイズM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 01分に出品され04月15日 06時 01分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SIERRA DESIGNS 60/40

マウンテンパーカー

シェラデザインズ



目立った傷や汚れはなく、状態は良いです。



[素材]

表地：綿 60% ナイロン 40%

裏地：上部・・・綿 60% ナイロン 40%

下部・・・ナイロン 100%

タフな素材で本格マウンテンパーカー



[サイズ]

日本規格Mサイズ US Ｓサイズ

ショート丈です。



[カラー]

ブラック



実寸

着丈：66cm

身幅：58cm

袖丈：75cm

※平置き状態での測定です。多少の誤差はご了承ください。

着丈：後ろ首の付け根(襟を含まず)から裾までの直線を計測

身幅：両袖の付け根の直線を計測

袖丈：肩の付け根から袖口までを計測



1968年に発売され、瞬く間に大ヒット商品となってから約50年。愛され続けているMOUNTAIN PAKRAは今でも米国製の60/40の生地を使い、米国の工場で縫製されています。



特徴

・60/40クロス

・腰部分のドローコードは、閉めることで風の侵入を防いだりコーディネートにも最適。

・大きめの頑丈なビスロンファスナーは手袋をしていても開閉可能。

・風の侵入を防ぐ、メインファスナーの比翼。

・動きやすく、脱ぎ着のしやすいラグランスリーブ。

・アイコンともなっている、象徴的なレザークッキー



BEGIN ビギン

THE NORTH FACE

ザノースフェイス

ノースフェイス

patagonia パタゴニア

mont-bell mont bell モンベル

GREGORY グレゴリー

gramicci グラミチ

Columbia コロンビア

snow peak スノーピーク

Helinox ヘリノックス

llbean l.l.bean

SIERRA DESIGNS シエラデザイン

シェラデザイン シエラデザインズ

UNIQLO ユニクロ

マウンテンパーカーカラー...ブラック



柄・デザイン...無地



フード...フードあり（取外し不可）



素材...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シェラデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マウンテンパーカー 黒 サイズM