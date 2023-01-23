『【美品】N.HOOLYWOOD ステンカラーコート ボアライナー付【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 54分に出品され04月17日 10時 54分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デザイナーの尾花大輔氏によって設立された日本のファッションブランド「N.ハリウッド/N.HOOLYWOOD」の一着です。



しなやかな手触りのコットン素材を使用したシングルコート。

フロントは比翼仕立てでスナップボタンとジッパーの2重構造、両腰の箱ポケットに加えて左胸にフラップポケットを設け、袖がセットインの造りとなったシンプルながらもオリジナリティの光るデザイン。

着脱のできるボアライナーが装着されており、幅広いシーズンに活躍が期待されます。



生産：日本製 （株）ミスターハリウッド



本体：コットン100％



ライナー

表地：ウール60％、ナイロン40％

別地：コットン100％



数回仕事で使いましたが、その後活躍する場がなく出品します。取り外し可能なボアライナー付きのため、夏以外のシーズンは全て使用できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】N.HOOLYWOOD

ステンカラーコート

ボアライナー付