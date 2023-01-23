『美品 THE NORTHFACE 3way ジャケット XL GTX セロー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 21時 24分に出品され04月18日 21時 24分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス GTXセローマグネトリクライメイトジャケット（メンズ）

THE NORTH FACE GTX Serow Magne Triclimate Jacket 商品型番 NP62131

ユーティリティブラウン×フラックス(UF)



【定価】

66,000円

XL：アウター/着丈83 身幅65 裄丈94 インナー/着丈74 身幅62 肩幅53 袖丈68 適合サイズ/身長175〜185 チェスト96〜104



【商品の状態】

昨シーズン購入し、ほとんど着用していない美品です。

クリーニング済み。



ご質問等ございましたらコメントにてお願い致します。



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ベージュ







【商品の説明】

秋～春にかけて長期間活用できる、ダウンインナー付きジャケット。アウターとインナーは専用のジッパーで連結して着用することも、それぞれを単体で使用することもできます。アウターは高い防水透湿性を持ち、耐久性のある70デニールのGORE-TEX PRODUCTSを採用。大型のポケットをフロントに配置して収納力を高めています。インナーはしなやかなナイロン生地に高度な洗浄技術で汚れやホコリを除去したクリーンなリサイクルダウンを封入、保温性を確保しています。アウターとインナーは袖口のスライダーと、フードと首元のマグネットで連結するシステム。フードのファーは取り外して、レインウエアとしての着用も可能。腰などに設置したアジャスターでシルエットの調整が可能。着丈が長めなので秋冬のキャンプシーンの防寒具としても、春先の防水アウターとしても使いやすい、さまざまなシーンで活躍するアウターです。





Function

デタッチャブルファー／アウターにインナーを固定する、取り外し可能なマグネット付き



※ZI Magne Systemは、既存のZip in Zip Systemには対応しておりません。



購入後、のキャンセルや、返品、クレームなどはお受けできませんのでご了承ください。



素材・柄···GORETEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 THE

NORTHFACE

3way

ジャケット

XL

GTX

セロー