『タグ付き kaptain sunshine メルトンウール トラベラーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 32分に出品され03月25日 18時 32分に終了予定です。即決価格は32,560円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャプテンサンシャイン Melton Traveller Coat camel

定価：102,300円 アローズ 六本木ヒルズ店購入



ハリのある肉厚なメルトンウールでシルエットも防寒性も抜群です。このクオリティのコートはなかなかないと思いますのでぜひこの機会にどうぞ。



襟も立てて首元を覆えるのでデザインとしても機能としても楽しめます。



●サイズ：38 （実寸L～XL程度） キャメル

身幅:約59cm

着丈:約100cm ※首元から

裄丈:約83cm

※多少の誤差はご了承ください



●状態：スチームアイロンとブラシで手入れをしていたので、特に大きな汚れやダメージはないかと思います。



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カラー···ベージュ



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キャプテンサンシャイン カラー: ブラウン系/オレンジ系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タグ付き

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メルトンウール

トラベラーコート