『Logicool MX Keys Mini ワイヤレスキーボード 日本語【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 21時 18分に出品され03月07日 21時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Amazonにて2024年3月30日に購入し、1ヶ月弱ほど使用しました。

動作確認済みです。

箱のまま発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロジクール