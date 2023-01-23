『Dulcamara よそいきダウンコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 21時 18分に出品され04月12日 21時 18分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 1

ビックシルエットのため、普段着ている他のコートのLくらいの感覚です。

希少なサイズとなります。



カラー ネイビー



定番「YOSOIKI/よそいき」シリーズのダウンビッグコート。ボリュームのあるシルエットとYOSOIKIらしい上品な素材感が特徴的なDulcamaraらしいコートです。生地には高品質な細番手のウール糸を使用して綾織で織り上げた、上品な鈍い光沢感のあるサラッとした肌触りのウールギャバジンを使用。程良い厚みでハリ・コシがあり、滑らかな表面感で肌触りがとても良く、快適な着心地に仕上がっています。いつもよりもちょこっと上品な雰囲気を楽しんで頂けるドゥルカマラお馴染みのよそいきシリーズらしい仕上がりです。裏地は総裏地仕様、素材に高級感のあるキュプラを使用している為、袖通しが良く、とても着心地が良いです。中綿には高品質のダウン/フェザーをたっぷりと充填することでとても暖かく、保温性に優れた作りです。フロントは変則的な比翼仕立ての3B仕様、見た目にはミニマルな1Bデザインに見える特徴的なデザインです。フロントの腰周りにハンドウォーマーポケットを配置。肩幅と身幅、アームにたっぷりとゆとりを持たせたリラックスシルエット。身幅から裾に掛けてストレートなラインにしている為、着用時にだらしなく見えない、さり気なくて自然な落ち感のあるシルエットに仕上がっています。ゆとりのあるシルエットなので、様々なレイヤードに対応します。釦には高級な水牛ボタンを採用。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ドゥルカマラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Dulcamara

よそいきダウンコート