『新品未使用 加湿空気清浄機 KI-R75YX-W 未開封【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 59分に出品され03月22日 04時 59分に終了予定です。即決価格は25,398円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用品です。

今年購入しましたが、引っ越し等で忘れており未開封商品になります。



シャープ KI-R75YX 加湿空気清浄機 プラズマクラスターNEXT搭載 ホワイト系KIR75YX

購入日：2024年2月1日



【仕様】

本体高さ×本体幅×本体奥行：650×395×305mm

本体質量：13kg

空気清浄適用床面積の目安：～34畳/56m2

(加湿)適用床面積・プレハブ洋室/目安：～25畳/41m2

(加湿)適用床面積・木造和室/目安：～15畳/25m2

清浄時間(8畳)：約9分 空気清浄「強」運転時

運転音：52dB～20dB

加湿能力：900mL/h

検知・お知らせ機能：微粒子/ハウスダスト/ニオイモニター、PM2.5デジタル濃度3桁表示(目安)、デジタル温度・湿度・電気代モニター、きれいモニター

センサー自動運転：有 ホコリ、ニオイ、温度、湿度、照度の5つのセンサー

空気清浄機本体でPM2.5への対応：有

脱臭機能：プラズマクラスターNEXT、ダブル脱臭フィルター

加湿運転：有

加湿方式：気化式

清潔加湿機能：Ag+イオンカートリッジ、抗菌・防カビ加湿フィルター

給水タンク容量：約3.2L

消費電力：7.7W 加湿空気清浄7.7(7.1)～52W/空気清浄6.6(6.0)～80W

※()内前面モニタランプ切時。無線モジュール起動時消費電力最大約1W高。待機時消費電力約1.2W(無線モジュール起動時は約1.4W)。

その他フィルター(等)型番：加湿フィルター FZ-L75MF / 使い捨てプレフィルター FZ-PF80F1 / 使い捨て加湿プレフィルター FZ-PF10MF



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シャープ モデル名···KI-RX75 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ