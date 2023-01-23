『【】Zara x Maison Special モックレイヤー コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 18時 56分に出品され04月03日 18時 56分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品説明



ZARA × MAISON SPECIAL ザラ メゾン スペシャル モックレイヤー ロングコート アウターです。



とてもかっこいいデザインで、一枚でサマになります。

肉厚のため防寒性にも優れております。

新品未使用タグ付きです。



オーバーサイズフィットコート、コントラストモックレイヤートリム、ノッチドラペル、ロングスリーブ、タブカフス、ヒップウェルトポケット、インサイドポケット、アジャスタブルヘム、サイドボタン、バックセンターにスリット、ボタンアップフロント



Zara x Maison Special - スペシャルコレクション



○定価

45,990 円



○カラー

ブラック



○素材

外側

52% ウール

42% ポリエステル

6% その他繊維

裏地

100% ポリエステル



○状態

新品 タグ付き(タグにシワあり)





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カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 【完売品】Zara

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Maison

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モックレイヤー

コート