『美品NOKTON 35mm f1.2 xマウント富士フイルム用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 06時 20分に出品され05月07日 06時 20分に終了予定です。即決価格は26,500円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 NOKTON 35mm f1.2 xマウント コシナ



フォクトレンダーのノクトンクラシック35mmF1.2

単焦点レンズです。

シングルコートでまるでオールドレンズを使っているようなフレア、ゴーストが楽しめます。



購入後、防湿庫にて保管しておりました。

また当初から高性能のプロテクターもつけていますので状態もよいです。



購入時の箱、説明書、レンズ、純正レンズフード、カバー、レンズフィルター全て揃ってます。

カバーに小さいスレ傷があります。

よろしくお願いします。



焦点距離···19〜70mm



開放F値···〜1.4 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: Xマウント ブランド: コシナ