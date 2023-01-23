『【美品】エディフィス カシミヤ混 ネイビー チェスターコート44【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 53分に出品され03月26日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〇アイテム

EDIFICE ×Alta Qualita

エディフィス×アルタ クュオリタ

pure cashmere blend

ピュアカシミヤ ブレンド

伊 イタリア製生地

チェスターコート ネイビー

ロングコート



【素材】

Alta Qualita

ウール90% カシミヤ10%

Fabric made in Italy





◯サイズ 44（S）

肩幅 42cm

袖丈 60cm

身幅 48cm

総丈 86cm





素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

着画はお断り致します。





◯状態

使用感少なく目立った傷もなく美品の状態です。

あくまで中古品なりますので神経質な方はご遠慮下さい。





◯購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋 古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



〇配送

1〜2日程度で発送致します。



〇梱包

簡易包装にて発送致します。畳ジワなどご理解いただけますようよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エディフィス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】エディフィス

カシミヤ混

ネイビー

チェスターコート44