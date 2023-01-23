『ナノユニバース別注 西川ダウン リアルファー ツイード 3WAYモッズコート S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 05分に出品され03月02日 23時 05分に終了予定です。即決価格は9,619円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 nano・universe × 西川ダウンのウールダウンモッズコートです。

株式会社ナノ・ユニバースのタグが付く正規品で非常に凝った作りになっております。

ナノユニバース×西川ダウンのコラボアイテム。表地にウールツイードを使用しております。高品質のダウンを採用しており、防寒性は抜群。フードとリアルファーは取り外し可能で、3WAYで楽しめます。上質な素材使いと綺麗なシルエットで、様々なコーディネートにお使い頂ける一着です。



NANGA ナンガ WOOLRICH ウールリッチ PATAGONIA パタゴニア NORTH FACE ノースフェイス モンスターパーカー YAECA ヤエカ BEAMS ビームス ALPHA アルファ AVIREX アヴィレックス ハリスツイード 西川ダウン カグラジャケット がお好きな方もいかがでしょうか。





■カラー グレー





■素材 表地 ウール70％・ポリエステル25％・ナイロン3％・アクリル2％ /裏地 ポリエステル100％ /中綿 ダウン90％・フェザー10％ /別布 コットン100％ /フードファー部分 タヌキ（チャイニーズラクーン）





■サイズ表記 S



実寸 肩幅 約41ｃｍ（肩～肩）

身幅 約51ｃｍ（脇～脇)

着丈 約80ｃｍ（後襟下～裾)

袖丈 約62ｃｍ（肩～袖先)

(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)





■商品状態

中古品になりますが、着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れも御座いませんので、これからご使用して頂くのに十分良好な状態です。





■注意事項

御使用のモニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

出品の際、確認はしておりますがＵＳＥＤ品の場合、小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。 気なる点などありました御質問下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース別注

西川ダウン

リアルファー

ツイード

3WAYモッズコート

S