『マッキントッシュ ステンカラーコート ロングコート ブラックフォード イギリス製【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 07時 37分に出品され05月11日 07時 37分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・ストア商品

鑑定済商品

私物・不用品等



◯アイテム

MACKINTOSH マッキントッシュ ステンカラーコート

ロングコート ロング丈 GTS BLACKFORD

ブラックフォード made in UNITED KINGDOM

イギリス製 現行モデル 現行タグ 近年



◯サイズ（平置き実寸）

肩幅 ：※ラグラン袖

身幅 ：62cm

袖丈 ：50cm

着丈 ：110cm



◯商品状態

まだまだお使いいただけます。

正規品となります。

その他、状態等は画像にてご確認ください。

中古品のため神経質な方はご遠慮ください(T ^ T)



◯色

ベージュ



◯素材

綿 キュプラ



○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします♡

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください(＞人＜;)



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管理番号

00231-72804202-0290-# 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュ ステンカラーコート ロングコート ブラックフォード イギリス製