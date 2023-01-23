『【ARMANI COLLEZIONI】ビンテージ ウール チェスターコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 10時 32分に出品され05月03日 10時 32分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

ARMANI COLLEZIONI ロング ウール チェスターコート





【ブランド】

ARMANI COLLEZIONI





【商品説明】

アルマーニの最高級ラインであるARMANI COLLEZIONIのロング ウール チェスターコートでございます。



カシミヤ使用しているので肌触りがよく滑らかな質感です。





【コンディション】A

多少の使用感はございますが目立つ汚れ等は無く綺麗なお品でございます。





【カラー】ブラック



【素材】ウール90% カシミヤ10％





【サイズ】

肩幅：47cm

身幅：55cm

着丈：111cm

袖丈：64cm







素人採寸のため参考程度にお願い致します。







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⚠️コンディション、注意事項についてはプロフィールに記載しておりますので必ずご確認下さい。



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※コメント無しの即購入歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アルマーニコレツォーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ARMANI

COLLEZIONI】ビンテージ

ウール

チェスターコート