『DANTON（ダントン）| ロングインナーダウンコート オリーブ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 19時 29分に出品され03月23日 19時 29分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



こちらはdanton（ダントン）のインナーダウンロングコートになります。



お色はオリーブです。



すっきりとしたAラインのシルエットで、こなれた大人のカジュアルスタイルにぴったりのライトアウターです。



着用時の締めつけ感を軽減する為に、袖口には伸縮性のあるニットパイピングを採用しているので、着心地も抜群です。



両サイドにはジップポケットが付き、内側にもスナップポケットも付いて機能面が充実しているのも見逃せないポイントです。



ネックは、コートのインナーにも使い易いスッキリとしたVネックです。



胸のワンポイントがアクセントになって可愛いです。





着用回数は1〜2回程度です。



目立った傷や汚れは見当たりませんが、あくまで自宅保管、素人検品になりますので、その点をご理解の上、ご購入くださいませ。





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☑︎ 素材

表地 ナイロン 100%

裏地 ナイロン 100%

詰め物 ダウン 90% フェザー 10%



☑︎ 表示サイズ

38



☑︎ サイズ

総丈 93cm

身幅 51cm

肩幅 41cm

袖丈 59cm



※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。



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カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTON（ダントン）|

ロングインナーダウンコート

オリーブ