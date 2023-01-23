『モスキーノ ベアTシャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 16時 52分に出品され05月12日 16時 52分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズとして出してますが女性が着てもかっこいいと思います。

新品未使用、タグとロゴ入りビニール袋付き。



サイズ 46

コットン100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ モスキーノ

ベアTシャツ