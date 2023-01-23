『Dyson Purifier Humidify+Cool™ (PH03)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 17時 12分に出品され04月16日 17時 12分に終了予定です。即決価格は16,008円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト／シルバー (PH03)



【定価】

85,800円



【付属品】

箱あり、ACアダプター、リモコン。



【状態】

箱から出しましたが、一度も使用していません。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイソン