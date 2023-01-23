『DUVETICA デュベティカ THIACINQUE ダウンジャケット40黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 20分に出品され03月21日 15時 20分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デュベティカ DUVETICA THIACINQUE

ダウン ジャケット 40 ブラック 黒



着用機会がないためお譲りいたします



カラー···ブラック

サイズ 40

肩幅 39㎝

身幅 47㎝

着丈 57㎝

袖丈 64㎝

（素人採寸ですので誤差はご容赦下さい）





◉コンパクトに畳んで(商品によっては圧縮して)梱包させていただきます。保管時および発送時の畳みジワはご容赦ください。



◉中古品であることご理解のうえお買い求め下さい。神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控えください。



◉ 交渉中でも購入ボタンを押した方が優先となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DUVETICA

デュベティカ

THIACINQUE

ダウンジャケット40黒