『美品✨UNIQLO プレミアムダウンジャケット ダウンパーカー L ベージュ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 37分に出品され03月29日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,316円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品の説明



【ブランド】

このダウンジャケットはUNIQLO製で、信頼性の高いブランドです。



【サイズとフィット感】

サイズはLで、ゆったりとしたフィット感を提供します。



【機能性】

フード付きで、寒い季節に最適です。ダウン素材により、優れた保温性を持っています。



- ブランド: UNIQLO

- サイズ: L

- 色: ベージュ

- デザイン: フード付き

- 素材: ダウン



★平置き実寸

肩幅：46

身幅：57

着丈：66

袖丈：61

裄丈：84



★素人採寸のため多少の誤差はご容赦下さい。



★状態

美品！

目立ったキズや汚れもなくとても綺麗な状態です。

これからも長くご愛用いただけます。

古着であることをご理解の上ご購入下さい。



★発送

匿名扱いで発送させて頂きます。





K501-409 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨UNIQLO

プレミアムダウンジャケット ダウンパーカー

L

ベージュ